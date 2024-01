Spaccio di docaina, patteggiano in due

Hanno patteggiato in due, per il giro di spaccio di cocaina scoperto a fine aprile dalla polizia all’interno della pizzeria La pace, di via De Cristoforis 4. Tre anni di reclusione per Orazio Licciardi, 52 anni residente a Capiago Intimiano, padre della titolare, e 2 anni e 8 mesi per il pizzaiolo, Ronald Seferi, albanese di 25 anni residente a Como. La pena è stata formalizzata dal Gup Walter Lietti, con il parere favorevole del magistrato titolare delle indagini, Simona De Salvo. La scoperta era stata del tutto casuale, da parte della polizia amministrativa della Questura di Como, durante un controllo dei documenti del locale. Licciardi si era fatto prendere dal panico, facendo scattare il controllo che aveva portato al ritrovamento della cocaina in un cassetto e nella giacca del pizzaiolo, oltre che in altri nascondigli: in un cassetto, assieme a un bilancino di precisione, poi quattro etti in un sacchetto, altri 60 grammi in dispensa e una trentina sopra il frigorifero. Pa.Pi.