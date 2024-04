Spacciava nel parco fra madri e bambini. Arrestato di nuovo

Arrestato per la seconda volta nel giro di un mese mentre spacciava al parco Falcone di via dei Mille di Brescia, in centro, incurante di mamme e bambini nei dintorni. Si parla di un ventottenne originario del Marocco, fermato martedì scorso dalla polizia Locale mentre offriva dosi di cocaina e hascisc a un paio di stranieri. Non girava sguarnito: con sé, hanno scoperto gli agenti, aveva in tutto circa 130 grammi di “fumo“, che aveva l’accortezza di nascondere tra i cespugli e le siepi e spostava di continuo per evitare che la droga venisse intercettata. La polizia lo teneva d’occhio da un po’. L’uomo ieri mattina è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto.