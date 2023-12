Sospetto piromane tenta di bruciare auto

Poco prima dell’alba di lunedì, tra le 4 e le 6, a Brescia Due si è verificato un episodio ancora avvolto nel mistero. Un individuo ha cercato di appiccare il fuoco a diverse automobili lungo via Lamarmora e via Rodi. L’intervento immediato degli uomini del Comando di via Scuole dei Vigili del Fuoco ha evitato che si verificassero danni ingenti. le stesse vetture prese di mira non avrebbero riportato danni evidenti. L’uomo sospetto è riuscito comunque a fuggire prima di essere fermato o identificato e far perdere le proprie tracce. Attualmente, le autorità non escludono l’ipotesi che si tratti di un piromane e proseguono nelle indagini. Mi.Pr.