Sos razzie, già denunciati 24 colpi. Intensificati i controlli sul territorio

In balìa dei topi d’appartamento. È sempre più allarme furti in casa a Fiorano al Serio e a Gazzaniga, in media Valle Seriana: ventiquattro i colpi denunciati in poche settimane solo a Fiorano. E così, dopo un incontro con il prefetto Luca Rotondi, il questore Andrea Valentino e i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, i sindaci dei due paesi presi di mira dai malviventi, Andrea Bolandrina e Mattia Marelli, hanno ottenuto che le forze dell’ordine effettuino maggiori controlli sui loro territori. In aggiunta, a tutti i cittadini si chiede di collaborare: sia nel denunciare tempestivamente, senza perdere tempo, anche eventuali episodi sospetti, sia nel dotarsi, se possibile, di sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni.

"È chiaro – spiega il sindaco di Fiorano al Serio, Andrea Bolandrina – che tra i cittadini ci sia molta paura. Dopo un certo orario, in molti si barricano in casa e non escono più. Io stesso, nelle ore più delicate, tra le 17 e le 19,30, cerco di non lasciare la casa vuota". La richiesta di aiuto è stata avanzata, tramite una lettera indirizzata al prefetto di Bergamo, proprio da Bolandrina. Dalla metà di gennaio, infatti, sono stati diversi i furti messi a segno in abitazioni private nei territori di Fiorano al Serio e Gazzaniga. La maggior parte compiuti tra le 17 e le 19,30, approfittando del buio e delle case ancora spesso vuote prima di cena e nonostante i controlli e la presenza sul campo di carabinieri e agenti della polizia locale. Il fenomeno, negli ultimi giorni, sembra in diminuzione, ma l’attenzione resta alta.

"Vista la difficoltà nel contrastare il fenomeno – sottolinea Bolandrina – nonostante la presenza delle forze dell’ordine sul territorio fosse massiccia, già alla luce dei primi episodi ho deciso di lanciare un grido d’allarme e fare presente la situazione. Così si è tenuto questo incontro in prefettura, in cui è emersa la disponibilità delle forze dell’ordine, che ringrazio, ad aumentare ulteriormente la loro presenza sul territorio, rassicurandoci".

Michele Andreucci