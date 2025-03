Sorpresi con tre chili di stupefacenti. Due uomini arrestati

Operazione antidroga eseguita dai carabinieri di Bergamo, coadiuvati dai colleghi della compagnia di Treviglio e Reggio Emilia, nonché dai Forestali di Trescore Balneario e dai cinofili di Orio al Serio. Il blitz, eseguito nei giorni scorsi, ha portato all’arresto di due individui, di 26 e 51 anni, residenti in provincia di Bergamo. I due sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il gip ha convalidato gli arresti, disponendo per loro la misura cautelare in carcere, dove attualmente si trovano. Sequestrati oltre 3 chili di stupefacenti. F.D.