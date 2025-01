Sofia sorride a mamma e papà

È una bambina il primo nato nella Bergamasca nel 2025. Sofia è venuta alla luce alle 3.06 di ieri mattina all’ospedale Papa Giovanni XXIII. "Era attesa e molto desiderata – racconta il papà Mattia Perico, tecnico d’ufficio all’azienda Filippi di Berbenno –. Tutto è andato bene". Ramona Amodeo, la mamma di Sofia (primogenita), lavora come educatrice in una scuola di Albino. "L’arrivo di Sofia – sottolinea – per noi è una gioia immensa". All’ospedale Bolognini di Seriate è venuta alla luce alle 8,39 Emma per la gioia di mamma Marzia Varischetti e papà Matteo Solimando di Clusone.