Sigarette elettroniche caricate con droga e funghi allucinogeni, nei guai tre bergamaschi: due sono minorenni

Sigarette elettroniche caricate a marijuana e funghi allucinogeni insieme a pasticche di droga sintetica. I tre giovani, due fratelli per altro minorenni, non erano semplicemente in vacanza a Lerici ma ben riforniti di sostanze stupefacenti. Li hanno fermati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sarzana ai quali era giunta una curiosa segnalazione. Infatti era stata vista una Smart con a bordo tre giovani proseguire a bassa velocità con i finestrini completamente aperti nonostante la pioggia nella zona di Piana degli Ulivi a Solaro di Lerici.

E una volta fermata la vettura i militari hanno compreso il motivo del tentativo di far fuoriuscire l’aria. All’interno i tre ragazzi, un maggiorenne F.C. di 19 anni alla guida, e due minori di 17 e 15 anni tutti residenti nella Provincia di Bergamo stavano fumando spinelli. Dopo la perquisizione personale sono spuntate 5 pasticche di extasy, 2 grammi di marijuana e 5 grammi di hashish ma all’interno del mezzo erano nascoste ben 170 sigarette elettroniche contenenti liquido a elevata concentrazione di stupefacente dal valore di 90 euro ciascuna.

Inoltre nascoste tra i generi alimentari 5 tavolette contenenti potenti funghi allucinogeni. Il maggiorenne difeso dall’avvocato Davide Bonanni del foro spezzino è comparso davanti al giudice del Tribunale della Spezia, Marta Perazzo, che ha convalidato l’arresto sottoponendolo all’obbligo di dimora del Comune di residenza e i due minorenni sono stati affidati ai genitori e segnalati alla Procura di Genova.