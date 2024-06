Si ribaltano fuori strada. Muore indiano di 47 anni gravissimo connazionale

SUISIO (Bergamo)

Sabato notte in via Marconi, lungo la Provinciale 158, a Suisio, un trentasettenne indiano residente a Madone ha perso la vita mentre un connazionale di 47 anni è ricoverato in gravi condizioni a Bergamo. È il tragico bilancio di un’uscita di strada al vaglio dei carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia di Treviglio. Erano da poco passate le due quando la Honda Jazz intestata al quarantasettenne, pure residente a Madone, ha iniziato a sbandare ed è finita prima su un’auto in sosta e quindi contro un lampione per poi ribaltarsi in un campo. I due amici sono stati sbalzati fuori e il 37enne ha perso la vita. Inutile l’intervento di ambulanze, automediche, vigili del fuoco da Madone e Dalmine. I soccorritori del 118 hanno contastato il decesso mentre il connazionale è stato portato in ospedale. Resta da chiarire chi dei due guidasse al momento dell’incidente.

E a Calcinate ieri alle 14.30 in pieno centro un quarantaduenne è caduto dal monopattino battendo il capo, si è rialzato ed è ripartito. Un medico lo ha seguito perché si è accorto che perdeva sangue. Duecento metri dopo infatti il ferito è svenuto. Ora è in gravi condizioni ai Civili di Brescia.

F.D.