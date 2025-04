Si ferisce col taglierino. Ricoverato

Si è ferito al torace con un taglierino che stava utilizzando. L’incidente sul lavoro alla ditta Ppm, a Brembate Sopra. L’operaio di 27 anni è stato ricoverato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato sottoposto ad accertamenti più approfonditi. È successo ieri intorno alle 13.15. Secondo una prima ricostruzione l’operaio in quel momento stava lavorando all’interno del capannone dell’azienda specializzata nella produzione di nastri adesivi per mascheratura, la Ppm Industries, a Brembate di Sopra. Durante l’operazione il ventisettenne, dipendente della ditta, si è tagliato con un cutter che stata utilizzando proprio per il taglio di una bobina di carta. Il taglierino lo ha ferito al torace. Ferita che avrebbe potuto avere anche conseguenze ben più gravi. I primi a correre in aiuto dell’operaio sono stati i colleghi di lavoro che si sono subito resi conto della gravità e hanno dato l’allarme. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e l’automedica; per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dell’Ats di Bergamo.

F.D.