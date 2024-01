Si cercano autisti e posatori di pavimenti

Autista edile, 1 posto. Requisiti: automunito patente B/C/CE, buona conoscenza della lingua italiana, possesso di patentino per condurre muletti e macchinari per la movimentazione della merce; mansioni: autista di autocarri e bilici per trasferimenti materiali tra cantieri; Contratto: tempo determinato e indeterminato, full time su giornata; Sede di lavoro: Grumello del Monte; Curriculum a impiego.grumello@provincia.bergamo.it, codice 21014. Posatore di serramenti, 1 posto. Requisiti: patente B automunito, licenza media, preferibilmente con esperienza; Mansioni: posa di infissi, serramenti, porte; Contratto: da valutare in sede di colloquio; Sede di lavoro: Palazzago; Curriculum a impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it, codice 20992. Autista, 1 posto. Requisiti: patente C più CQC; Mansioni: autista di mezzi con portata 75 q per consegna merci Nord Italia; Contratto: full time a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione; Sede di lavoro: Mapello; Curriculum a impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it, codice 20919.