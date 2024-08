Omicidio di Sharon Verzeni, si cerca il Dna del killer sui vestiti. Sabato i funerali a Bottanuco

Bergamo, 2 agosto 2024 – Ultimo saluto a Sharon Verzeni, la 33enne morta dopo essere stata accoltellata la notte del 30 luglio a Terno d'Isola: i funerali saranno celebrati domani, sabato 3 agosto, alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Vittore Martire, a Bottanuco.

Il sindaco Rossano Pirola ha proclamato il lutto cittadino ritenendo di "interpretare il sentimento dell'intera comunità, profondamente turbata dalla drammatica notizia, che ha manifestato unanime desiderio di partecipazione al dolore dei familiari”.

Nel frattempo, proseguono le indagini per fare luce sulla vicenda. Ieri, dall’autopsia – eseguita dal medico legale incaricato dalla Procura di Bergamo, il dottor Matteo Marchesi, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo – è emerso che Sharon è stata colpita da quattro coltellate, di cui tre mortali e inferte con una lama di grosse dimensioni. E che non si è difesa dall'aggressione del suo assassino, che l'ha colpita mentre lei camminava.

Alcuni segni su un braccio potrebbero essere ecchimosi di chi l'ha afferrata con violenza, ma anche gli effetti delle operazioni di soccorso. Sono stati prelevati anche diversi campioni di materiale biologico che, insieme ai vestiti della vittima, ora verranno inviati al Ris di Parma per le analisi genetiche alla ricerca del Dna.

Le indagini proseguono anche sul fronte tecnico: da un lato con l'analisi dei filmati delle telecamere della zona, dall'altro con quella delle celle telefoniche. Nel tratto di via Castegnate in cui è stata accoltellata, davanti a una villetta al civico 32, non ci sono telecamere: i carabinieri stanno pertanto acquisendo ed estrapolando le riprese di quelle comunali e dei privati della zona. L'assassino deve aver raggiunto il punto dell'agguato, a piedi o forse lasciando un'auto poco lontano: una telecamera avrebbe ripreso due 'ombre’, ma non si sa se possano essere messe in relazione con il delitto. La zona è densamente abitata e quindi anche i cellulari collegati alle varie celle telefoniche erano l'altra notte migliaia. Saranno però esclusi quelli connessi a sistemi wi-fi privati dell'area. Ma non è escluso che il killer possa invece abitare proprio in quella zona. Per il momento, tuttavia, chi sia e perché abbia ucciso Sharon, resta un giallo.