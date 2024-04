Sfila l’orologio dal polso e fugge in monopattino. Bloccato un minorenne

Era a bordo della sua auto parcheggiata in via Angelo Maj, in città. Aveva il braccio fuori dal finestrino, quando improvvisamente è comparso un giovane che con destrezza gli ha sfilato l’orologio da polso per poi darsi alla fuga su un monopattino. La vittima ha inseguito il rapinatore per un breve tratto con l’auto, suonando il clacson e richiamando così l’attenzione di una Volante impegnata a in quella zona. Gli agenti hanno bloccato il fuggitivo: un minorenne denunciato in stato di libertà. Sempre domenica gli agenti sono intervenuti in via Scotti perché dei cittadini avevano segnalato due due tunisini di 28 e 19 anni, che poco prima erano entrati in un condominio. L’arrivo delle Volanti ha spinto i due a darsi alla fuga. Grazie alle descrizioni sono stati intercettati in via Bonomelli. L’arresto è stato convalidato ieri mattina.