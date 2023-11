Sesso in auto nelle strade del centro. Denunciate 5 coppie

Serie di controlli da parte della Polizia locale di Rezzato nel fine settimana. Il bilancio è insolito: scoperti non solo consumatori di sostanze stupefacenti ma anche coppie che facevano sesso in auto nelle strade centrali del paese. A Virle Treponti un uomo completamente ubriaco e che aveva assunto droga è stato fermato mentre guidava la sua auto. In macchina aveva un coltello, che gli è stato sequestrato. È stato denunciato per porto abusivo di arma impropria, oltre che per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Altre tre persone, invece, sono state trovate nel parco municipale della cittadina dell’hinterland bresciano con addosso vari tipi di sostanze stupefacenti. Sono stati segnalati come consumatori alla Prefettura di Brescia.

Poi dall’“ordinario” si passa agli insoliti riscontri dei servizi di pattuglia: per le strade del paese sono stati notati cinque veicoli occupati da altrettante coppie intente a fare sesso. Non hanno nemmeno scelto strade secondarie o isolate, ma si sono fermate in strade centrali, incuranti del fatto che potevano essere viste da chiunque, bimbi compresi. I proprietari delle auto stati tutti pesantemente sanzionati. La Polizia locale ha sottolineato che "i controlli continueranno anche nei prossimi mesi e verranno organizzati con cadenza settimanale nelle zone di maggiore aggregazione e nei luoghi oggetto di segnalazioni per limitare le situazioni di degrado".Milla Prandelli