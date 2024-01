Servono magazziniere operaio e meccanico

Congegnatore meccanico - montatore, 1 posto. Requisiti: diploma tecnico attinente alla meccanica, necessaria conoscenza disegno meccanico, conoscenze meccaniche di base; Mansioni: montaggio e lavorazione di dispositivi meccanici e di impianti pneumatici; Contratto: a tempo indeterminato, determinato o apprendistato in base all’esperienza e alla competenze acquisite; Sede di lavoro: Borgosatollo; cv firmato con autorizzazione al trattamento dei dati personali a ci-brescia@provincia.brescia.it codice 35977. Meccanico riparatore auto, 1 posto. Requisiti: esperienza nello svolgimento autonomo della mansione; Contratto: a tempo indeterminato, orario full time; Sede di lavoro: Sale Marasino; Cv firmato con autorizzazione al trattamento dei dati personali a avalli.mazzucchelli.snc@gmail.com e in copia a ci-iseo@provincia.brescia.it, codice 38285. Autista magazziniere, 1 posto. Requisiti: patente B; Contratto: a tempo determinato o apprendistato, full-time; Sede di lavoro: Brescia; Cv firmato con autorizzazione trattamento dati personali a info@stireriaangie.it e in copia a ci-brescia@provincia.brescia.it, codice 38108.