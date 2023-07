Sedie gialle per riscoprire la comunità

Un’invasione pacifica di sedie gialle per sottolineare il valore della comunità. Ha preso il via nella Bassa Bresciana l’installazione diffusa resa possibile grazie al progetto “Generare Comunità” e alla partecipazione di moltissime persone che hanno permesso il relooking e la comparsa a sorpresa di 120 sedie gialle (ma che diverranno di più) posizionate tra piazze, parchi, chiese, poste, bar, fermate del bus, fornai, parrucchiere. Le prime protagoniste di questo evento sono associazioni, cittadini e commercianti di Barbariga, Borgo San Giacomo, Corzano, Dello e Lograto, comuni afferenti all’Associazione Terre Basse Bresciane, a cui seguirà, nei prossimi mesi, la partecipazione anche di altre associazioni e comuni del territorio. Ciascuno di questi territori, da venerdì mattina, ha visto comparire alcune sedie gialle in legno, tutte recuperate e colorate di giallo intenso, come segno di gioia, allegria e accoglienza, per ricostruire una rete di legami tra vicini di casa, cercare di limitare il disorientamento della solitudine, avere il piacere di raccontarsi storie, aneddoti, barzellette e condividere pezzi della propria vita per dare e offrire aiuto, attraverso un’esperienza collettiva. Grazie al passaparola, si è giunti a raccogliere oltre 150 sedie, che, da oggetto inutile e abbandonato, sono diventate oggetto di bellezza e mezzo per fare comunità. Il progetto è una delle iniziative con cui Fondazione del Castello di Padernello, con l’Associazione Comuni Terre Basse Bresciane, Cooperativa sociale Cauto, Fondazione Cogeme e Connessioni Impresa Sociale, sta rilanciando il territorio.

Federica Pacella