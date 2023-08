Sebino da record: oltre 220mila in crociera a Costa Volpino (BG) a luglio

COSTA VOLPINO (Bergamo)

I turisti gradiscono viaggiare in motonave e sui battelli del lago d’Iseo, non solo per raggiungere la bellissima Monte Isola, ma per spostarsi da una località all’altra senza usare le auto. Il dato si evince dai numeri presentati dalla Società Navigazione Lago d’Iseo presieduta dall’ingegnere Giuseppe Faccanoni. Luglio, nonostante il tempo non sempre bello ha stabilito un vero e proprio record, che è destinato a restare negli annali. "Proprio così – sottolinea il direttore della Società Navigazione Lago d’Iseo, Emiliano Zampoleri – a luglio hanno viaggiato sulle nostre navi ben 220.980 persone con un incremento rispetto al luglio del 2022 del 31%".

La strategia vincente della Società Navigazione è soprattutto l’attività di promozione, che inizia ben prima dell’avvio della stagione grazie alla partecipazione alle fiere internazionali dedicate al turismo. Non solo, la direzione punta sulla comunicazione online e sull’organizzazione di eventi di prestigio, come concerti o letture a bordo. Unico neo la mancanza delle crociere, sospese durante il periodo Covid. A fare da padrona, naturalmente è Monte Isola, l’isola lacuale più grande dell’Europa Alpina. Anche la possibilità di spostarsi per visitare le attrazioni presenti nei vari paesi non è secondaria. E presto alla flotta attualmente presente nelle acque del Sebino si aggiungeranno due motonavi elettriche. Le prime procedure per l’appalto a una azienda tedesca si sono aperte il primo agosto e a settembre i giochi saranno fatti. Poi si dovranno attendere i tempi di consegna. Il lago sarà dunque sempre più green. Milla Prandelli