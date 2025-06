Estate di controlli. Confermate le ’zone rosse’

Estate sotto stretta sorveglianza. Terminati i primi tre mesi, anche per i prossimi tre alcune aree di Bergamo continueranno a essere “a vigilanza rafforzata“: la prefettura ha confermato le “zone rosse“ nelle vie più a rischio. Questo perché, "nonostante gli evidenti effetti positivi del rafforzamento dei controlli, continuano a permanere situazioni di criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica". Le zone interessate sono sempre le stesse: via Paglia, via Bonomelli, via Novelli e poi la Malpensata, con via Zanica oltre alle vie Mozart e Leoncavallo.