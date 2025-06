Nuovo assetto alla Locale. Più agenti in strada nei Nuclei territoriali

Più agenti operativi in strada, un controllo del territorio tempestivo anche grazie a un contatto diretto con il cittadino. Va in questa direzione la riorganizzazione della polizia locale di Bergamo, "finalizzata – come sottolineano la comandante Monica Porta e l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni – a un sempre maggior presidio del territorio, in linea con il mandato programmatico dell’amministrazione". Tra le novità, infatti, c’è il potenziamento dei quattro Nuclei territoriali che, in sinergia con le unità mobili di quartiere e il nucleo appiedato in centro, controlleranno in modo diretto e capillare le aree urbane e periferiche. Non senza un tocco di innovazione: da settembre gli agenti diranno addio al blocchetto delle multe e saranno dotati di un tablet con stampante, per la digitalizzazione dei verbali. Una vera e propria rivoluzione digitale.

Il nuovo assetto della polizia locale di Bergamo, già in vigore, parte dalla revisione delle funzioni e delle competenze dei quattro nuclei territoriali. "Gli agenti verranno sgravati dagli accertamenti delle residenze, un impegno notevole se si considera che sono oltre quattromila all’anno, per dedicare il tempo recuperato ai sopralluoghi, al controllo dei parchi.

Il compito - tranne per Città Alta, dove verrà mantenuto visto il numero contenuto di pratiche - sarà assegnato alla nuova Unità operativa Verifiche anagrafiche, che dal 1 settembre si insedierà nella sede dell’ex Circoscrizione al Lazzaretto, con un contingente di quattro agenti.

Cinque nuovi agenti neoassunti, invece, verranno assegnati ai Nuclei territoriali, per assicurare un ricambio generazionale: sono tutti giovani, tra i 22 e i 30 anni, per i quali dal 3 giugno partirà una formazione ad hoc, a cura del nuovo Servizio direzione comando-Ufficio studi e formazione, che si occuperà proprio della formazione del personale neoassunto. Due agenti verranno assegnati a Città Alta, due al quartiere cittadino di Loreto e uno alla Malpensata. E dal 1 agosto ci saranno altre due nuove assunzioni. In totale sono 177 gli operatori della polizia locale.