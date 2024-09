Scuola, l’anno della svolta. Treviglio riprende con la settimana corta

Prenderà il via con una vera e propria svolta epocale il nuovo anno scolastico a Treviglio, nella Bassa Bergamasca. Con la sola eccezione dell’istituto agrario Cantoni, tutte le scuole secondarie di secondo grado della città hanno aderito infatti alla settimana corta, che prevede lezioni dal lunedì al venerdì e il sabato a casa. Anche la secondaria di primo grado Grossi passa a lezioni su 5 giorni: era l’unica rimasta ad essere attiva con lezioni anche il sabato. La settimana scolastica di 5 giorni per le superiori, però, non è una prima assoluta a Treviglio, visto che la applicano da anni l’istituto Salesiano, il Polo formativo studentesco Facchetti e Collegio degli Angeli, i professionali Abf ed Enfapi e la scuola per lavorare nell’agroalimenmtare di Castel Cerreto. La novità è che a partire da settembre si aggiungono anche il Weil (liceo artistico, classico e scientifico), l’Oberdan (liceo economico sociale, liceo scienze umane e istituto tecnico economico), l’Archimese (istituto tecnico industriale) e lo Zenale e Butinone (istituto tecnico nel turismo, tecnico in grafica e comunicazione e professionale grafico). Per un totale di oltre 4.600 ragazzi e ragazze in più con il sabato mattina libero. Un’adesione così ampia inciderà anche sulle abitudini del territorio trevigliese. Cambieranno con tutta probabilità gli orari del traffico delle auto davanti alle scuole, così come le consuetudini dei locali che gli studenti frequentano per il pranzo. Cambieranno le corse degli autobus del trasporto pubblico. Via alcune tratte al sabato per potenziarle da lunedì a venerdì, soprattutto negli orari di uscita degli studenti che non saranno più concentrati tra le 13 e le 14, ma spalmati sulla fascia 13-15. Anche se quello delle 14 resta l’orario di uscita più corposo, in alcuni istituti si uscirà soprattutto alle 13 e in altri alle 15. I funzionari del trasporto pubblico si sono attivati in modo da coprire l’intera fascia oraria, introducendo anche nuove corse, come quella delle 15 per Urgnano e Cologno al Serio. M.A.