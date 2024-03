Scovati con 110 grammi di cocaina

I boschi di Rogno come i parchi milanesi: dove i clienti hanno preso l’abitudine di raggiungere gli spacciatori per fare i loro acquisti di sostanze stupefacenti. A mettere la parola fine a questo giro di vendite di cocaina e altre droghe sono stati i carabinieri di Lovere e Costa Volpino, che nelle scorse ore hanno messo in atto una attenta operazione, mirata a fermare due pericolosi spacciatori di origine straniera. E così, i clienti sono rimasti a bocca asciutta. I militari dell’Arma hanno effettuato il controllo nella località Rondinera, dove hanno fermato un veicolo con a bordo due marocchini. Avevano come sè 110 grammi di cocaina, bilancino e materiale per il confezionamento. Poco dopo avrebbero incontrato i tossicodipendenti della zona, che acquistavano quantitativi diversi, grazie alla possibilità di pesare lo stupefacente. Uno dei due marocchini è stato condotto in carcere a Bergamo dopo la direttissima. Per l’altro obbligo di firma.