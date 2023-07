Scontro tra auto e moto padre e figlia in ospedale alcoltest all’automobilista

Era ubriaco alla guida della sua auto, dalla quale è stato visto scendere barcollante anche se illeso nell’incidente costato il ricovero in ospedale a un motociclista di 45 anni di Mortara e alla figlia quindicenne che trasportava sul sellino posteriore della moto. Si deve attendere l’esito degli accertamenti per la formale denuncia per guida in stato di ebbrezza, per ora presunta del trentaduenne di nazionalità ucraina residente a Vigevano. L’incidente è successo nella serata di domenica, verso le 19, a Robbio, al rondò tra la Provinciale 596, via Mortara e lo sbocco dal parcheggio di un supermercato. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi con una pattuglia della Stazione di Sartirana Lomellina. Padre e figlia sono finiti in ospedale con conseguenze serie ma per fortuna non sono in pericolo di vita. In condizioni più gravi il genitore, trasportato con l’elisoccorso in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia, mentre la figlia è stata pure portata in ospedale, ma con l’ambulanza, sempre in codice giallo. L’automobilista è uscito invece illeso dall’abitacolo della sua vettura, ma è stato ugualmente sottoposto ad accertamenti clinici per stabilire le sue condizioni alla guida. Visto il suo evidente stato di alterazione l’ipotesi, in attesa di conferme, è quella di un tasso alcolico che comporterà denuncia penale. St.Za.