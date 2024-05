Scontro fra camion poi il rogo. Morti entrambi i conducenti

Il tir che sbanda fino allo schianto frontale con un altro mezzo pesante, un inferno di fuoco e due morti. Tragico incidente ieri mattina in territorio di Peschiera del Garda, nel Veronese, sulla strada che porta a Sirmione. Erano appena passate le sette quando due camion sono entrati in rotta di collisione lungo la Regionale 11, all’altezza della frazione Rovizza, ed entrambi i conducenti hanno perso la vita. Le vittime sono Roberto Renzo Leita, 65 anni, di Pergine Valsugana, e Costel Blanaru, 53, originario della Romania, di casa ad Ala (Trento). Entrambi lavoravano per aziende del Trentino. Stando ai primi accertamenti degli agenti della polizia Stradale uno dei due camion per motivi in corso di accertamento ha invaso la corsia di marcia sbagliata. Chi seguiva il tir ha raccontato agli investigatori di aver visto il mezzo pesante proseguire la corsa verso il centro della carreggiata e poi nell’altra corsia - non si esclude infatti che l’autista abbia avuto un malore improvviso - mettendo il secondo camion che sopraggiungeva proprio in quel frangente nell’impossibilità di evitare il primo.

Per l’impatto violento uno dei tir ha preso fuoco, e nel giro di pochi attimi quell’ammasso di lamiere si è trasformato nella tomba per i due uomini al volante. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Bardolino e Verona, con tre mezzi e dieci unità, gli operatori del Suem 118, con l’elicottero di Verona emergenza e l’ambulanza, e appunto la Polstrada, intervenuta con due unità da Bardolino. Nello schianto è rimasta coinvolta anche un’utilitaria, ma le due persone a bordo per fortua hanno riportato solo ferite lievi. La strada Regionale 11 è rimasta completamente chiusa a lungo. Solo nel pomeriggio è stata aperta a senso unico alternato per permettere il ripristino del manto stradale danneggiato dall’incendio.

B.Ras.