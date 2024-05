Scontro con un’auto. Finisce a terra ed è gravissimo

Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto ieri, pochi minuti dopo le 13, in via Trieste all’altezza del civico 45, a Olgiate Comasco, su un tratto di strada rettilineo su cui si affacciano alcuni parcheggi. Alla guida di una moto, si è scontrato con un’auto: la dinamica non è ancora chiara, ma il ragazzo è finito a terra in gravissime condizioni. È stato soccorso dal personale del 118 che, a fronte della criticità della situazione, ha fatto intervenire l’elisoccorso. È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, e ricoverato con un trauma cranico, lesioni al volto e al torace. Ora i carabinieri di Olgiate Comasco stanno ricostruendo la dinamica dello scontro, per capire chi dei due conducenti abbia commesso un errore o un’imprudenza, sfociati nel grave scontro.