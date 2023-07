Orlando Gonzalez, trovato il corpo del 32enne scomparso nel lago di Endine

Bergamo, 5 luglio 2023 – È stato ritrovato il corpo di Orlando Gonzalez, 32enne , origini boliviane, residente a Bergamo disperso da domenica nelle acque del lago d’Endine. Il corpo del muratore stato ritrovato nella zona tra Spinone al Lago e Ranzanico.

Domenica il 32enne era arrivato sul lago, a Ranzanico, insieme alla compagna, alla figlia e a un amico di famiglia. Dopo pranzo avevano noleggiato un pedalò e si erano spinti al largo. Verso le 16, la figlia 17enne della compagna si era tuffata in acqua. A un certo punto, pur non essendo un abile nuotatore, si era tuffato anche lui per portare un salvagente alla ragazza, che sembrava piuttosto stanca. Nel ritornare al pedalò, era però finito sott’acqua senza più riemergere.

Erano subito scattati i soccorsi con l’intervento dei vigili del fuoco del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale), i volontari di Lovere e i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano. Nonostante le ricerche, l’uomo non era stato trovato. Le operazioni sono continuate anche nei giorni successivi, fino al ritrovamento di oggi.