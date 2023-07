Scippo a Morbegno, Carabinieri individuano responsabili

MORBEGNO (Sondrio)

Un uomo è stato scippato del borsello, contenente portafogli e documenti, nella centrale via Ambrosetti di Morbegno. È stato avvicinato da un individuo che gli ha strappato con forza la borsa. "Ho sentito delle grida “fermatelo, fermatelo“ e un signore attorno ai 40 anni che rincorreva un giovane che scappava come una lepre – ci ha raccontato Adriano, testimone parziale dell’episodio –. Non ricordo se è successo martedì o mercoledì. La vittima ha accusato anche dei dolori al collo, per la violenza con cui è avvenuto lo strappo". Il fuggitivo, al momento, è riuscito a farla franca. Ma per ora. I militari del luogotenente Antonio Sottile sono al lavoro, passando al setaccio anche le immagini del sistema di videosorveglianza. Intanto hanno risolto altri due “casi“ di microcriminalità che avevano suscitato un certo allarme sociale.

"È stato individuato il responsabile del “colpo“ messo a segno in negozio un paio di mesi fa – rivela Giovanni Bordoni, titolare del negozio di abbigliamento di via Vanoni –. Si tratta di un marocchino sui 25 anni, autore di quella che fu una rapina impropria, stando alle modalità: scappò con un gilet di marca Colmar, valore 170 euro. I carabinieri lo hanno recuperato e restituito, intonso. Li vorrei ringraziare. La diciassettenne di Colico complice fu bloccata dalla pattuglia subito dopo". E pure l’imprenditrice Paola Ferrario ha parole d’elogio per l’Arma: "Fui scippata della borsa. Hanno preso a Lecco lo scippatore straniero. Aveva ancora il mio cellulare".

Michele Pusterla