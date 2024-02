Scippatore arrestato in flagranza

Stava diventando un vero e proprio incubo per le donne in bicicletta, soprattutto anziane, che venivano scippate. Un italiano di 56 anni, residente a Busto Arsizio, è stato arrestato dagli agenti della Polizia, gli contestano i reati di furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale. Negli ultimi tempi erano state diverse le segnalazioni di furti e scippi, tutti ai danni di donne in bicicletta che venivano affiancate da un individuo su uno scooter – vestito di scuro e con casco integrale – che prelevava la borsetta dal portapacchi o la strappava via alle vittime dileguandosi. I poliziotti hanno effettuato servizi con auto "civetta". L’altra mattina hanno avvistato un motociclista corrispondente a quello descritto in sella a uno scooter con targa modificata con nastro adesivo. Gli agenti lo hanno pedinato e a Legnano l’hanno colto mentre commetteva un furto ai danni di una donna in bici. È scattato l’arresto in flagranza. Le indagini proseguono per accertarne il coinvolgimento in analoghi colpi.R.F.