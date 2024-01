Schianto sulla Provinciale. In ospedale due stranieri con traumi al torace

Schianto tra due auto, altrettanti feriti e traffico in tilt. L’incidente è avvenuto ieri alle 14.40 sulla Provinciale 107, a San Martino in Strada. Sono rimasti coinvolti due veicoli che, per cause al vaglio dei carabinieri di Lodi, si sono scontrati lungo la tratta. La centrale del 118 ha inviato sul posto due ambulanze della Croce Rossa, l’automedica e l’elisoccorso partito da Milano. I feriti erano due extracomunitari, un cinquantunenne più grave e un quarantottenne 48 anni. Accusavano entrambi un trauma al torace ma nessuno correva pericolo di vita. Sono stati quindi accompagnati al Policlinico San Matteo di Pavia per le cure del caso. Intanto i militari hanno gestito la viabilità.