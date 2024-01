Schianto fatale in moto. Senza scampo motociclista di 47 anni

Un motociclista di 47 anni ha perso la vita nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio a seguito dello scontro con un’auto. La vittima si chiama Pier Ernesto Pesenti, di San Giovanni Bianco. È successo intorno alle 15.30 lungo la statale 470, fra San Pellegrino e San Giovanni Bianco, al bivio verso la stazione ecologica, nella zona delle Tre Croci, in Valle Brembana. Ferito anche il conducente della vettura, si tratta di un 67enne, pure residente in Valle Brembana, sotto choc per l’accaduto.

Da una prima ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, pare che in quel momento il conducente della vettura, una Golf, stesse uscendo dalla strada dove si trova la stazione ecologica. Si stava immettendo sulla statale quando è sopraggiunto il motociclista alla guida di una Bmw di grossa cilindrata.

L’impatto è stato violento. Il 47enne è stato scaraventato a terra. Scattato l’allarme, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica, l’ambulanza e nel frattempo è stato richiesto anche l’invio dell’elicottero. Ma quando il personale sanitario ha raggiunto il luogo dell’incidente per il motociclista non c’era più nulla da fare. Lungo la statale si sono formate lunghe code per via dell’incidente. Per i rilievi di legge sul posto i carabinieri della Compagnia di Zogno. F.D.