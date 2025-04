Sara, parla l’indiano in carcere: ero drogato

COSTA VOLPINO (Bergamo) Ha chiesto di essere sentito dal pm titolare del fascicolo, Gianpietro Golluccio. Martedì Jashandeep Badhan, 20 anni, origini indiane, in carcere a Pavia per l’omicidio della 18enne Sara Centelleghe, uccisa con 67 forbiciate nella tarda serata del 26 ottobre 2024 nell’abitazione di via Nazionale, a Costa Volpino, assistito dall’avvocato Grittini davanti al sostituto avrebbe confermato quanto emerso in sede di interrogatorio. Che quella sera era strafatto di droga. Sollecitato dal pm, che contesta oltre all’omicidio volontario una serie di aggravanti che valgono l’ergastolo (di aver commesso il fatto a scopo di rapina, quella della minorata difesa) Badhan avrebbe aggiunto che prima aveva assunto cocaina, eroina e anche del cortisone, un mix di sostanze capaci di mandarti in corto circuito. Che fosse alterato, lo dimostra, come ha spiegato l’imputato, che era alla ricerca di sostanza che lo tranquillizzasse, in particolare dell’hascisc che aveva cercato invano a casa della 18enne.

Quando Badhan aveva fatto irruzione in casa della vittima, lei stava dormendo. A svegliarla di soprassalto erano stati i rumori provocati dal 20enne indiano che stava rovistando nell’abitazione alla ricerca dello stupefacente. Aveva rovistato anche nello zainetto della ragazza. Sara se l’era trovato davanti all’improvviso e non ha avuto via di scampo: è stata la sua condanna a morte. Il difensore di Badhan, senza anticipare le sue strategie, sta valutando se chiedere la perizia psichiatrica per il suo assistito. F.D.