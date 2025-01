Sangue sul Brennero. Ventenne perde la vita in un tamponamento

Un ventunenne di origini indiane J.S. residente a Cologno al Serio ha perso la vita ieri intorno alle 12,30 in un tamponamento accaduto lungo l’autostrada del Brennero. La vittima autista di un autocarro di una ditta di Calcinate, si sarebbe scontrato con il camion che lo precedeva, un tamponamento che si è rivelato fatale. Lo schianto è avvenuto al chilometro 125 in direzione sud, all’altezza di San Michele all’Adige in provincia di Trento. Scattato l’allarme sul punto dell’incidente si sono precipitati i vigili del fuoco permanenti e i volontari di San Michele all’Adige. Presente per i rilievi di legge una pattuglia della Polizia stradale e il servizio gestione strade dell’A22. Le condizione del 21enne indiano che era alla guida del furgoncino sono apparse subito molto gravi, per questo è stato chiesto l’intervento dell’elicottero con l’équipe sanitaria d’emergenza. Una volta sul posto il personale sanitario ha provato a rianimare il giovane, ma nonostante i tentativi il conducente non si è più ripreso: troppo gravi i traumi subiti nell’incidente. L’autostrada è rimasta bloccata per consentire agli operatori i poter lavorare in sicurezza. La salma del giovane è stata composta nella camera mortuaria in attesa del nulla osta del magistrato di turno per il suo trasferimento a casa per i funerali.