Salvezza vicina: c’è Varese-Treviso per l’ultimo passo

La Pallacanestro Varese scende in campo alle ore 18.15 per conquistare matematicamente la salvezza. Contro Treviso basterà un ko sotto i 19 punti di disavanzo per confermare la categoria in una stagione nata sotto ben altre speranze. Ma Treviso ha bisogno dei due punti, e la partita si preannuncia complessa. Biancorossi senza Librizzi, in campo anche l’ex Frank Vitucci, che ha allenato a Varese nell’annata 2012/2013, completando una regular season da favola al 1° posto e venendo eliminato per 4-3 da Siena in una tiratissima semifinale playoff. Quella cavalcata di quasi un decennio fa gli era valsa anche il premio di coach dell’anno. Raggiunse 30 vittorie su 42 partite allenate. "Sappiamo molto bene quanto sia importante la sfida di domenica contro Treviso e conosciamo i nostri avversari - commenta Davide Moretti - A prescindere da questo, dobbiamo pensare a noi stessi come lo scorso weekend a Sassari; dobbiamo fare il nostro gioco come abbiamo fatto per tutta la stagione e soprattutto vogliamo onorare l’ultima partita casalinga".

E’ l’ultima prova a Masnago stagionale per Varese, che vorrà salutare al meglio i tifosi dopo una stagione tutt’altro che semplice, passata tuttavia per una semifinale europea.

Alessandro Luigi Maggi