Ruba cellulare in pista, tradito dal Gps

I poliziotti in servizio sulle piste di Livigno in meno di un’ora hanno recuperato e riconsegnato alla proprietaria un cellulare sottratto in una delle aree ristoro. La donna, accortasi del furto, ha avvisato i poliziotti sciatori che, tramite localizzazione Gps, hanno rintracciato il telefono che risultava in movimento in strada, in centro paese. Uno degli agenti è sceso a valle e ha raggiunto in bici l’area individuata, guidato telefonicamente da un collega che in tempo reale visualizzava gli spostamenti del dispositivo. Tramite Gps il telefono è stato localizzato. Vista la presenza di numerosi sciatori in attesa del bus, il poliziotto ha atteso la partenza del mezzo chiedendo aggiornamenti su eventuali spostamenti del dispositivo, ma per ben 2 volte il segnale è restato fisso alla fermata. Rimasti meno di 10 passeggeri, si è avvicinato a uno sciatore e l’ha fatto squillare. E, alla richiesta di consegnarlo, ha estratto il telefono scusandosi. Mi.Pu.