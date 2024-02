Romero e Diallo. Quando l’affare lo fa chi vende (a caro prezzo)

Poche società negli ultimi anni hanno dimostrato di saper vendere bene come l’Atalanta, facendo affari con i club inglesi. Con operazioni in entrata, come gli arrivi dal Chelsea prima di Pasalic e poi di Zappacosta, oltre a quello di Lookman dal Leicester anche se il suo contratto era con i tedeschi del Lipsia. Ma soprattutto in uscita, con le cessioni di Romero e Hojlund come punte di diamante, seguite dall’affare Diallo, venduto nel 2020 al Manchester United per 30 milioni.

Con Rasmus Hojlund la Dea ha generato la miglior plusvalenza della sua storia (+58 milioni).

L’amministratore delegato Luca Percassi, che da giovane calciatore ha vestito la maglia del Chelsea a fine anni novanta, è conosciuto e stimato oltre Manica, come il gm nerazzurro Lee Congerton.

E la Dea negli anni si è costruita una solida reputazione di mercato con i club britannici. Con cui in estate parlerà dei suoi gioielli, ma alle sue condizioni.

Fab. Car.