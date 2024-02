Borgonato: treno salta la fermata, i ragazzi reduci della discoteca lo prendono a sassate

Borgonato, 26 febbraio 2024 – Il treno salta la fermata (su indicazione del prefetto), scatta la sassaiola contro il convoglio in corsa. Non è una protesta di un gruppo di pendolari, ovviamente, ma la reazione di alcuni giovani frequentatori della discoteca Number One, “irritati” per il mancato stop della prima corsa del mattino di domenica 25 febbraio.

Un treno; a destra, la stazione di Borgonato

La decisione

Il “salto” della fermata non è stato provocato da guasti o dimenticanze, ma è frutto di una scelta condivisa al tavolo sicurezza organizzato in prefettura a Brescia. Dopo una serie di segnalazioni riguardo vandalismi, schiamazzi e azioni di disturbo condotti dal “popolo” del Number One, popolarissima discoteca di Corte Franca che, ovviamente, non ha nulla a che fare con le “imprese” di ragazzi e ragazze all’uscita dal locale, ancora su di giri dopo la serata di balli e drink.

Da un paio di settimane, quindi, ai macchinisti in viaggio sulla linea Iseo-Brescia con il primo treno della mattina, in partenza da Iseo alle 5.45, è stato dato mandato di evitare la fermata alla stazione di Borgonato. Ovvero, quella utilizzata dai giovani per fare rientro a casa dal Number One (oltre che per raggiungerlo, nel viaggio di andata).

Il lancio di sassi

Ebbene, ieri mattina, verso le 5.55, i giovani reduci dalla discoteca, un centinaio circa, secondo le testimonianze, ha deciso di manifestare in maniera clamorosa il loro disappunto per il “salto” di fermata. Al suo passaggio, infatti, avrebbero iniziato a tempestare il treno di sassi e altro materiale trovato nei pressi della stazione.

Le pietre, secondo il racconto di alcuni testimoni, avrebbero raggiunto soprattutto le carrozze di coda del convoglio. Un finestrino, colpito, si sarebbe infranto, senza alcuna conseguenza per i passeggeri.

Il convoglio, al suo arrivo in stazione a Brescia, è stato fermato per controlli. La corsa successiva verso Iseo è stata soppressa: al suo posto è stato organizzato un pullman sostitutivo. E i ragazzi? Hanno atteso il treno successivo, passato regolarmente da Borgonato.