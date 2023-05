Romano di Lombardia, 15enne alla guida di un Suv: inseguimento a 140 km/h e schianto

Romano di Lombardia (Bergamo), 4 maggio 2023 – Un inseguimento che si vede nei film. Solo che qui non c’era nessun set ma le vie di Romano di Lombardia, nella Bassa. In testa un Suv, fuggito all'alt della polizia, che ha iniziato a inseguirlo. Dopo aver provocato un ribaltamento, la scoperta degli agenti: il conducente alla guida del mezzo era un ragazzino di soli quindici anni.

È successo attorno alle 20 circa di venerdì 28 aprile: una pattuglia Polizia Locale del Distretto della Bassa Bergamasca orientale era impegnata in un posto di blocco sulla strada provinciale 498, ex statale Soncinese all'altezza della rotonda che immette nell’abitato cittadino da una parte e al centro commerciale "Il Borgo" dall’altra. L’auto pattuglia della Polizia Locale è dotata di telecamere, dispositivi di controllo che rilevano istantaneamente al passaggio dei veicoli, se è coperto di assicurazione, segnalato e in regola dell'assicurazione. Alle 20 i dispositivi hanno dato l'allarme, rilevando un veicolo, un suv bianco, privo di assicurazione.

Gli agenti hanno così seguito l’automobile, che una volta superata la rotonda dove erano appostati ha imboccato la strada provinciale in direzione Covo. Nonostante le sirene accese, però, il conducente non ha fermato il veicolo, ignorando l'Alt degli agenti. Anzi, arrivato all’altezza del distributore accanto al "Brico", ha svoltato a destra inoltrandosi nelle vie dell'abitato dei Cappuccini, il quartiere a nord della città. L'automobilista ha iniziato così una serpentina a tutta velocità tra il traffico cittadino e dopo essersi immesso in via Duca D’Aosta è tornato alla rotonda dove è stato intercettato e aumentando costantemente la velocità del veicolo, toccando i 140 km/h, si è diretto di nuovo sulla provinciale in direzione Covo.

Il conducente inseguito ha quindi bruciato un semaforo rosso e dopo un paio di sorpassi azzardati, non è riuscito a frenare e ha urtato l’automobile che aveva davanti, provocando il ribaltamento. Gli agenti di Polizia locale che inseguivano il mezzo hanno subito lanciato l’allarme e controllato le condizioni del conducente. Immediato l’arrivo di soccorsi e vigili del fuoco.

Gli agenti hanno poi portato il conducente del suv bianco in comando. Dai controlli è emerso che si tratta di un quindicenne di origine rom residente nella Bassa bergamasca orientale. Il veicolo era intestato a una ditta con sede a Reggio Emilia: è stato sequestrato. Al conducente è stata comminata una sanzione da 7mila e 500 euro per tutte le infrazioni commesse e i genitori del minore sono stati denunciati per la mancata custodia del veicolo.