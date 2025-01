Rogo nella notte, famiglia resta senza casa

Paura la notte scorsa per un incendio scoppiato in un appartamento Aler, in via Lagrange, a Colognola nella Bergamasca, situato al terzo piano. Le fiamme hanno sorpreso una famiglia composta da quattro persone e il loro gatto. L’intervento tempestivo delle squadre dei vigili del fuoco di Bergamo e Medolago ha permesso di trarre in salvo tutti gli occupanti. La famiglia è stata inizialmente trasportata alle cliniche Gavazzeni di Bergamo e successivamente trasferita a Zingonia, presumibilmente per ricevere un trattamento in camera iperbarica. Una volta domate le fiamme, l’appartamento è stato dichiarato inagibile a causa dei gravi danni strutturali riportati. Al momento, la famiglia è senza una casa. Secondo le prime ipotesi, le fiamme potrebbero essere partite dalla cucina, dove è installato il boiler per il riscaldamento dell’acqua. Sono intervenuti i tecnici Aler per ulteriori verifiche a fianco dei vigili del fuoco. F.D.