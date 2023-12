Roberta Cortesi sparita nel nulla in Spagna. Telefono muto da sette giorni. La paura: è successo qualcosa di grave

Osio Sotto (Bergamo), 4 dicembre 2023 – Il suo cellulare continua a essere spento. Irraggiungibile. Brutto segnale. L’ultimo messaggio Whatsapp tra Roberta Cortesi, 36 anni, di Osio Sotto e la mamma risale a sabato scorso. Poi il silenzio.

Della donna sparita da più di una settimana da Malaga nessuna traccia. Proprio per questo motivo i familiari della 36enne ora temono il peggio. "Può essere successo qualcosa di grave, magari è stata vittima di un reato", sintetizza l’avvocato Luca Gambirasio che assiste la mamma di Roberta, Eliana Pedruzzi e la sorella Alessandra. È già stata presentata una denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione di Osio Sotto. "Domani (oggi ndr) mi metterò di nuovo in contatto con la polizia di Malaga per avere altre notizie, e conto anche di sentire l’ambasciata e la Farnesina – ancora l’avvocato Gambirasio. – Ma il fatto che il cellulare di Roberta continui a essere irraggiungibile è un brutto segnale". Anche il periodico El Español ne ha dato notizia.

«Buscan a Roberta Cortesi, una mujer de 36 anos desaparecida hace una semana en Malaga", si cerca una donna di 36 anni sparita da una settimana a Malaga, scrive il giornale.

Un salto indietro. Roberta Cortesi, laureata in lettere (conosce bene lo spagnolo e l’inglese) era partita per l’Andalusia un paio di anni fa e spesso tornava a casa. Per mantenersi ha fatto lavoretti saltuari (ultimamente in un ristorante di Malaga) anche se il suo obiettivo era quello di diventare operatrice turistica. Sabato scorso il suo ultimo messaggio alla mamma, poi Roberta dal 25 novembre non si è più collegata all’app e il telefono è muto. Dopo la denuncia ai carabinieri, sono state inviate le sue foto sia all’ambasciata che alla Farnesina.

Del caso di scomparsa se ne è occupata anche la trasmissione "Sos desaparecidos" che ha trasmesso la foto di Roberta e una scheda. La 36enne non si è più presentata al ristorante dove lavorava. La titolare del bed&breakfast dove soggiornava Roberta ha riferito di aver udito rumori dalla stanza che la giovane bergamasca aveva preso in affitto in scadenza. Le aveva raccontato di aver perso il cellulare e che sarebbe andata via prima del previsto.

Dalle informazioni raccolte pare che la donna avesse conosciuto qualche mese fa un ragazzo a Malaga, ma contattato dai parenti l’uomo non ha fornito elementi utili. I familiari sono riusciti a mettersi in contatto con un’amica russa di Roberta ma anche lei ha raccontato di aver visto Roberta per l’ultima volta domenica 19 novembre. Elementi che lasciano in angosciosa attesa i parenti.