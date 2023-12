Scomparsa a Malaga da una settimana: il mistero della bergamasca Roberta Cortesi

Una bergamasca di 36 anni, Roberta Cortesi, è scomparsa da otto giorni. L’ultima traccia è un messaggio inviato sabato scorso – il 25 novembre – via Whatsapp dalla città di Malaga, in Spagna, dove si trovava per lavoro. La donna aveva scritto che stava per andare nel ristorante dove lavorava ma lì non si è mai arrivata e da quel momento non ha più chiamato, né scritto e il suo telefono risulta irraggiungibile.

Roberta Cortesi era originaria di Osio Sotto, un comune vicino a Bergamo. Laureata in Lettere, perfetta conoscitrice di inglese e spagnolo, risiedeva in Andalusia da due anni. La mamma Eliana e alla sorella Alessandra, racconta l’Eco di Bergamo, hanno sporto denuncia ai carabinieri di Osio Sotto.

Secondo le ultime ricostruzioni, Roberta aveva raccontato di aver conosciuto un ragazzo in questi mesi, ma la pista non ha portato a nulla. L’ultima informazione riguarda una chiamata arrivata ai partenti lunedì 27 novembre da un ristorante a circa 12 chilometri da quello in cui lavorava la donna: la voce al telefono sosteneva che la ragazza avesse perso lo smartphone in quel locale. Ricontattati dalle forze dell’ordine, i titolari del locale hanno detto di non saperne niente né di Roberta, né del suo cellulare.

Le autorità spagnole hanno diramato un’allerta: “Secondo la descrizione fornita, è alta 1,62 metri, ha corti capelli neri e occhi castani”. Chi avesse qualsiasi informazione può chiamare i due numeri di assistenza spagnoli attivi 24 ore su 24 (+34 649 952 957 / +34 617 126 909) oppure scrivere all’indiritto info@sosdesaparecidos.es.