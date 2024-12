Risse e coltellate, sigilli al locale pubblico

Risse, coltellate e soggetti poco raccomandabili: per la questura di Bergamo ce n’era abbastanza per prendere serie misure e, infatti, ieri mattina un bar di Sorisole è stato raggiunto dal provvedimento di chiusura per quindici giorni. Si è arrivati a questo punto dopo un grave episodio, avvenuto davanti al locale in una serata del fine settembre scorso. Una lite tra un paio di individui, iniziata fuori dall’esercizio, si è poi estesa coinvolgendo numerosi altri frequentatori del bar ed è culminata con il ferimento con arma da taglio di uno dei due contendenti che era dovuto ricorrere a immediate cure mediche.