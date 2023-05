Riparatore di monopattini Professione che ha futuro

Apprendista operaio, 1 posto. Contratto: apprendistato. Sede di lavoro: Gandino. Centro per l’impiego di Albino: codice 19941. Posatore pavimenti in legno, 1 posto. Contratti: tempo indeterminato, determinato o apprendistato. Sede di lavoro: Bergamo. Centro per l’impiego di Bergamo: codice 19775. Riparatore monopattini, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Bergamo. Centro per l’impiego di Bergamo: codice 19771. Perito meccanico,1 posto. Contratto: tempo indeterminato, full time. Sede di lavoro: Grumello del Monte. Centro per l’impiego di Grumello del Monte: codice 19116. Falegname, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Solto Collina. Centro per l’impiego di Lovere: codice 18977. Operaio metalmeccanico, 1 posto. Contratto: da valutare, full-time. Sede di lavoro: Brembate. Centro per l’impiego di Ponte San Pietro: codice 20026. Saldatore-assemblatore, 1 posto. Contratto: tempo determinato di 2 mesi. Sede di lavoro: Martinengo. Centro per l’impiego di Romano di Lombardia: codice 19995