Riempie due borse di spesa e fugge dal supermercato inseguita dal direttore

Guardia e ladri ieri al centro commerciale di Levata di Casatenovo. A indossare la divisa da guardia è stato il direttore del supermercato, mentre a interpretare il ruolo di ladra, ma per davvero, è stata una cliente, che ha cercato con nonchalance di andarsene con due borse piene zeppe di spesa senza pagare il conto di 200 euro. Il direttore appunto se ne è accorto e l’ha inseguita. Lei prima ha accelerato il passo per guadagnare l’uscita, poi si è messa a correre, scansando e spintonando gli altri altri clienti e trascinandosi dietro le due buste di spese, infine ha compreso che con quel peso non sarebbe andata lontana, si è disfatta del maltolto e si è dileguata a piedi.