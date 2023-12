Richiesti autisti e carpentieri. Ambiti elettricisti diplomati

Elettricisti/quadristi/impiantisti, 1 posto. Requisiti: si valutano anche profili di neodiplomati in ambito elettrotecnico senza esperienza, si offre formazione. Contratto: da valutare in base al candidato. Sede di lavoro: Olgiate Molgora. Candidature: centro per l’impiego di Lecco, codice 8240. Autista, 1 posto. Requisiti: patente C-E per guida motrice e bilico,

esperienza nel settore e competenza nelle mansioni di carico/scarico. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Lecco e zone limitrofe. Candidature: centro per l’impiego di Lecco, codice 8238. Operaio, 1 posto. Mansione: attività di carpenteria in legno e segheria. Sede di lavoro: Lanzada. Candidature: tirano@cpi.provincia.so.it, telefono 0342-531675/676/680 cell 329210683.