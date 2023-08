Richiesta di contributi straordinari a Vigevano: il Governo invocato

Il riconoscimento dello stato di emergenza. Il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa e quelli dei centri della Lomellina che sono stati colpiti dalla violenta ondata di maltempo di sabato hanno deciso di inoltrare la richiesta, attraverso la Regione Lombardia, al Governo. "Si tratta di un passaggio fondamentale – si legge in una nota diffusa ieri pomeriggio – perché si possano riconoscere eventuali contributi straordinari alle amministrazioni comunali e ai cittadini che hanno subito danni". Per inoltrare la richiesta è necessario avviare una raccolta di informazioni dei danni subiti, pubblici e privati, utili per le successive richieste di contributi. U.Z.