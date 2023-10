Richiedenti asilo, nuovi arrivi . A Taleggio cresce la tensione

TALEGGIO (Bergamo)

Cresce la tensione al Centro di accoglienza migranti di Taleggio, piccolo centro di 500 abitanti della Valle Brembana, dove, nella frazione di Sottochiesa, sono ospitati 204 migranti (ma la prefettura ne indica 134). Troppi, stando al sindaco Gianluca Arnoldi, che da tempo ha lanciato l’allarme per una situazione che è diventata insostenibile e che ha minacciato di dimettersi dall’incarico di primo cittadino. E giovedì alla struttura sita nell’ex Colonia ambrosiana sono dovuti intervenire i carabinieri con tre pattuglie. Gli ospiti hanno infatti protestato per la scarsità di cibo da quattro giorni e l’assenza dei referenti della cooperativa di Vercelli che gestisce il Centro d’accoglienza: presente, a loro dire, solo un’educatrice. I richiedenti asilo si sono così rivolti ad alcuni negozianti del posto, chiedendo acqua e cibo. Alcuni hanno raccontato di dover dormire per terra. Intanto giovedì sera il sindaco Arnoldi ha incontrato il prefetto di Bergamo Giuseppe Forlenza.

"La situazione è critica e pericolosa dal punto di vista sanitario, dell’ordine pubblico, della sicurezza dello stesso immobile e per l’assenza di un progetto di accoglienza concreto - spiega il primo cittadino -. L’assenza di personale della cooperativa è un problema perchè mancano la gestione e la cura diretta. Mi è stato riferito che oggi i richiedenti asilo sarebbero 204, a fronte di una capienza stimata a inizio maggio, quando venne aperta l’ex Colonia ambrosiana, pari a 50-60 persone.

A fronte di una frazione che conta 75 abitanti". Al termine dell’incontro con il prefetto, che era stato sollecitato dallo stesso sindaco di Taleggio, Arnoldi si è detto soddisfatto: "Ho trovato grande comprensione e disponibilità. Il numero dei migranti presenti andrà diminuendo per tornare ai numeri iniziali e mi è stata garantita una presenza costante delle forze dell’ordine". "La situazione è diventata esplosiva - sottolineano alcuni residenti -. Da parte dell’intera comunità c’è stata fin da subito grande disponibilità ad aiutare queste persone, sono stati raccolti cibo e vestiti. Ma via via la convivenza è diventata sempre più difficile. L’accoglienza fatta in questo modo è sbagliata".