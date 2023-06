Riapertura galleria di Fiumelatte: Prefettura incontra lavoratori e istituzioni

Vertice ieri pomeriggio in Prefettura per fare il punto sui lavori alla galleria di Fiumelatte con gli assessorati ai Trasporti e alle Infrastrutture di Regione Lombardia. All’incontro, organizzato dal prefetto Sergio Pomponio, hanno preso parte anche i responsabili della Protezione civile di Lecco, Abbadia Lariana, Bellano, Colico, Esino Lario, Lierna, Mandello del Lario, Perledo e Varenna, oltre al questore, i rappresentanti di Anas, l’Autorità di Bacino del Lario, Navigazione Como, Agenzia Tpl Lecco, Trenord, Rfi, Areu e i vigili del fuoco.

A partire da domenica riprenderà la circolazione ferroviaria, Trenord ha sottolineato che l’entrata in vigore dell’orario estivo, saranno istituite quattro corse suppletive, due nei fine settimana e due nei giorni feriali, per corrispondere al significativo incremento atteso per i flussi turistici. Quanto alla tempistica del ripristino della circolazione veicolare sulla SP 72, la Provincia ha assicurato che la prima messa in sicurezza del versante franoso ed i lavori di centinatura in corso sulla galleria paramassi, dovrebbero consentire la riapertura della strada entro la fine del mese di giugno. Il collegamento è fondamantale per i residenti e per i tanti turisti che d’estate si muovono lungo la sponda lecchese del Lario

"Le disposizioni in materia di viabilità approvate lo scorso 22 maggio - sottolinea il prefetto Pomponio - che prevedono l’alternativa della Statale 36 per il transito veicolare e definisce cautelativamente ulteriori percorsi in caso di criticità sulla statale finchè durerà l’interruzione, si sono rivelate efficaci e hanno garantito la sicurezza della circolazione, non essendo stati registrati eventi critici di rilievo in queste settimane".

