RFI: riaperta la linea ferroviaria Lecco-Sondrio, nuove corse per pendolari e turisti

VARENNA (Lecco)

Il treno da e per l’Alto Lago e la Valtellina sta per partire, questa volta in anticipo. Da domenica tornano a circolare i convogli tra le stazioni di Lierna e di Varenna. La tratta, al momento ancora chiusa, è stata interrotta dalla frana che il 19 maggio ha travolto sia la linea ferroviaria Lecco- Sondrio, sia la Sp 72. "Sono stati eseguiti lavori di messa in sicurezza del versante e di consolidamento strutturale di una galleria", spiegano da Rfi. La galleria è un tunnel paramassi su cui si sono riversati quasi mille metri cubi di detriti. È stata una vera e propria corsa contro il tempo: "Sono stati impiegati oltre 50 tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici, che hanno lavorato per riattivare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile", confermano da Rfi.

Contestualmente verranno istituite altre corse per garantire un cadenzamento orario in partenza da Lecco al minuto 15 - dalle 6 alle 20, escluse le 7.15 - e con arrivi a Lecco al minuto 45 - dalle 7 alle 21, escluse le 11.45: sono il regionale 10314 delle 8.15 da Lecco per Sondrio con arrivo previsto alle 10.10 Sondrio che circola nei feriali; il regionale da Lecco delle 11.15 per Colico alle 12.23 che 10320 Lecco che viaggia il sabato e festivi; il regionale feriale 10323 delle 10.37 da Sondrio per Lecco alle 12.45: il regionale 10325 delle 12.37 da Colico per Lecco alle 13.45 attivo il sabato e festivi. Per pendolari e turisti non ci sono però solo buone notizie: proprio da domenica fino al 10 settembre, per lavori di manutenzione straordinaria nella tratta Tirano-Sondrio e di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Tirano, i regioexpress della Tirano-Sondrio-Lecco-Milano saranno limitati a Sondrio e sostituiti con bus tra Sondrio e Tirano su entrambe le direttrici. Daniele De Salvo