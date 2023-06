"Regione Lombardia: 1,5 milioni di euro per favorire l'occupazione dei dirigenti disoccupati"

Migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Avviare percorsi di formazione specialistica, valorizzare le competenze e favorire l’occupazione e il reinserimento lavorativo per dirigenti inoccupati, con l’ingresso nelle imprese del territorio di nuova managerialità. Questi gli obiettivi delle linee guida contenute nel protocollo di intesa volto a valorizzare la componente manageriale per incentivare la competitività d’impresa. L’iniziativa nata dalla collaborazione tra Regione Lombardia e le organizzazioni regionali dei manager Manageritalia Lombardia, Federmanager Lombardia e delle aziende Confindustria Lombardia e Confcommercio Lombardia può contare su un finanziamento complessivo della Regione di 1,5 milioni di euro di cui 500mila espressamente dedicati a favore delle ex dirigenti disoccupate. A poter usufruire dei contributi saranno dirigenti disoccupati, uomini e donne, privi di impiego di tipo subordinato da almeno 30 giorni con un’età compresa tra 50 e 62 anni residenti o domiciliati in Lombardia. Due le linee d’intervento e contributo previste, erogate tramite voucher, volte a favorire la rigenerazione delle competenze manageriali: servizi di collocamento per la definizione di percorsi professionali personalizzati e per l’accompagnamento al lavoro finalizzati all’assunzione che potranno godere di un voucher del valore massimo di 6mila euro per ogni destinatario. E servizi di formazione specialista finalizzati alla riqualificazione delle competenze attraverso corsi e percorsi formativi che porranno godere di un contributo massimo di 5mila euro per ogni singolo. Tutte le informazioni e le domande per accedere ai contributi saranno disponibili sul sito di Regione Lombardia e delle associazioni di riferimento.