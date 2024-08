Rave party salta all’ultimo. Blitz delle forze dell’ordine. Confiscati impianti e mezzi

Sventato sul nascere il rave party in programma la notte di Ferragosto sotto il ponte sul Serio di Brebemi a Fornovo San Giovanni, nella Bassa. Prima che si accendesse la musica sul posto sono arrivate le pattuglie di carabinieri, polizia di Stato, Polstrada e Polizia locale del distretto della Bassa occidentale. Un intervento massiccio, coordinato dalla questura di Bergamo, che ha portato all’identificazione dei presenti e al sequestro del mega impianto per la diffusione della musica e dei furgoni. A darne notizia è stato il sindaco di Fornovo San Giovanni, Fabio Carminati in un post su Facebook: "Ringrazio le forze dell’ordine che hanno fermato la festa clandestina. L’integrazione della nostra Polizia locale nel Distretto della Bassa Bergamasca ha dimostrato ancora una volta la sua utilità ed efficienza. Da parte nostra nei prossimi giorni sanzioneremo gli organizzatori per l’abbandono dei rifiuti".

Tutti i presenti sono stati identificati e verranno denunciati. È stato individuato anche l’organizzatore del rave party, residente nel Milanese. Per lui e per i partecipanti è scattata la nuova legge sui rave party che prevede che "chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro mille a euro 10 mila, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica". Non solo: al sequestro dei mezzi e dell’attrezzatura seguirà in automatico la confisca. A permettere l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine la segnalazione di un cittadino che ha notato un andirivieni sospetto di mezzi. Dopo i sequestri il comune di Fornovo ha fatto raccogliere 15 sacchi di rifiuti lasciati sul posto.

Il ponte di Brebemi sul Serio è uno dei punti ricorrenti dove vengono organizzate feste clandestine nella Bassa bergamasca. Già l’anno scorso, nella notte tra il 26 e 27 agosto fu organizzato un rave party. In quel caso la festa riuscì a partire e l’intervento dei carabinieri arrivò nel cuore della notte quando alcuni residenti di Fara Olivana disturbati dalla musica avevano dato l’allarme. I militari avevano trovato sul posto circa 200 ragazzi.

Francesco Donadoni