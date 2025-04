Cade sul sentiero e precipita. La vittima aveva 64 anni

Si chiamava Flavio Mologni, aveva 64 anni e abitava da poco a Scanzorosciate. Stava facendo un’escursione in quota in compagnia del fratello e di una coppia di amici: i quattro si trovavano nella zona del rifugio Curò, a Valbondione, quando il sessantaquattrenne è scivolato lungo il sentiero ed è precipitato per un centinaio di metri. Una caduta che si è rivelata fatale. La richiesta di soccorsi è scattata intorno alle 13; sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Clusone e i tecnici del Soccorso alpino dell’Alta Valle Seriana. Sono stati questi ultimi, con un elicottero, a recuperare la salma dell’uomo con un verricello. Secondo quanto ricostruito, sembra che Mologni sia inciampato mentre percorreva il sentiero invernale che porta al Curò. L’escursionista ha perso l’equilibrio ed è caduto lungo il sentiero e per lui non c’è stato nulla da fare. Mologni era andato in pensione da caporeparto, dopo gli anni di lavoro trascorsi come saldatore alla Minifaber. Appassionato di montagna, spesso organizzava escursioni anche in bicicletta, in compagnia di familiari, amici e vicini di casa. Lascia una figlia, che lavora in ospedale a Padova. Sul posto si è portato anche l’elisoccorso. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’escursionista.

Francesco Donadoni