Rapina a botte. Identificato uno degli autori

Disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è accusato di rapina. Ora i carabinieri stanno indagando per risalire al complice. La vicenda a novembre scorso. Erano stati in due in azione e nel mirino era finito un ragazzo di 23 anni che si trovava alla stazione di Verdellino, in via Montale. Dopo averlo avvicinato, i due gli hanno rubato dalla tasca il telefonino per poi picchiarlo. A uno degli autori, D.C., di 21 anni, residente a Verdello, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, i carabinieri della Tenenza di Zingonia hanno notificato giovedì un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’indagine ha preso il via dalla denuncia resa ai militari dalla vittima. In quella occasione il ventitreenne aveva raccontato di era stato avvicinato da due giovani nel parcheggio della stazione. Quando si era accorto del furto del telefono, era stato poi picchiato dai due aggressori, che erano fuggiti fortunatamente senza procurargli lesioni.

A segnare una svolta all’attività investigativa condotta dei carabinieri è stata l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza che si trovano in zona. Da una parte le immagini e il racconto di alcuni testimoni hanno permesso agli inquirenti di poter identificare in D.C. uno degli autori della rapina, che è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria. Sono in corso ora gli ulteriori approfondimenti per identificare il complice.

